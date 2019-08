Concretamente, en los últimos días las empresas productoras de aceites y harinas comunicaron a todas las cadenas de retail no sólo que las nuevas listas de precios llegaban con subas de 25%, sino que en lugar de 35/40 días, comenzarían a cobrar a los 15 días. Los supermercados no aceptaron y comenzó una dura negociación que no terminó de resolverse y que podría generar un impacto en los precios mayor al que ya generó la propia devaluación.