Llegado a este punto, el Defensor no quiso dejar de mencionar "al sector que los funcionarios se cuidan mucho de nombrar o no saben cómo hacerlo: los discapacitados, que tienen pensiones no contributivas, y que actualmente es de tan solo 8.000 pesos. Son alrededor de 1.300.000 personas. Esto nos habla a las claras, de la dimensión del problema del que estamos hablando, más de seis millones de argentinos. Estamos ante un problema de gran dimensión".