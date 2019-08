En términos de estabilidad financiera y económica, ¿en qué se diferencia Macri de los ex presidentes Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Kirchner, que parece se convertirá pronto en vicepresidenta? No es muy diferente. La economía argentina es un constante incendio. Un préstamo de USD 57.000 millones del Fondo Monetario Internacional no le ha hecho ningún favor al país. Tal vez puso una venda en una herida que simplemente no cicatriza.