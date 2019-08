Por otro lado, según el texto del decreto de necesidad y urgencia publicado este jueves en el Boletín Oficial, las "personas humanas" —es decir, los que no son empresas o entidades financeras— no se verán afectadas por la extensión de plazos de los títulos. Sin embargo, establece un límite: la postergación no alcanzará a los títulos de corto plazo cuyos tenedores registrados al 31 de julio de 2019 en la Caja de Valores sean personas humanas.