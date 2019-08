"Está definido, va a seguir. Esta no es una señal de largo plazo, es una medida de emergencia para atenuar el impacto. Los precios de los combustibles de uso particular, naftas y demás, están congelados por 90 días. Estamos viendo si afectó la ecuación del sector privado pero también de las provincias patagónicas. Lo vamos a charlar, buscar las diagonales necesarias para que las medidas no afecten a terceros, pero sí garantizaremos que el precio de surtidor no cambie", indicó.