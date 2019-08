La disciplina fiscal y la previsibilidad que hasta hace poco aportaba Nicolás Dujovne cotizaban muy bien en Wall Street. Sobre todo tratándose de la Argentina, un reincidente que desata temores que van mucho más allá de los funcionarios del actual gobierno. Ese capìtal se devaluó, pero no porque su reemplazante no ofrezca las mismas garantias. El mercado cree que Hernán Lacunza podría hacer una buena gestión al frente del Ministerio de Hacienda en tiempos normales. Sólo que estos no son tiempos normales.