¿Qué dicen los que se oponen a ello? ¿Poner plata en el bolsillo de la gente puede azuzar la demanda de dólares? ¿Pero no era que Lacunza y Sandleris están convencidos de que el tipo de cambio ya es razonable, y que cuentan con las municiones para domar cualquier desboque de los mercados? ¿Acaso no se jactaron que, ciertamente, la semana pasada no hubo retiros significativos ni de dólares ni de depósitos en los bancos? Sandleris dijo textualmente "el potencial de demanda de dólares con pesos es muy limitada".