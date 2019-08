Lo que digo es que se pasó de un sistema al otro, sin ningún tipo de solución de continuidad. Cuando las cosas andan bien, el mecanismo puede funcionar y converger. Pero en un escenario de crisis los empresarios tienen las manos totalmente sueltas. Me parece que hay una responsabilidad del Gobierno al fijar el marco de política económica, y los empresarios actuaron definiendo sus políticas de precios en función de decisiones totalmente descoordinadas, en base a expectativas; al temor de que el tipo de cambio se pudiera descontrolar aún más. Por tanto, actuaron como siempre ocurre en procesos de crisis, tratan de no descapitalizarse; de y trasladar rápidamente a precios los aumentos de costos. Esa es la historia clásica en la Argentina, no es novedad.