"Nosotros planteamos volver a crecer y corregir precios relativos al mismo tiempo y dicen los libros que no se puede, por lo que lo subestimamos. También sobreestimamos nuestras capacidades, con levantar el cepo y arreglar los holdouts no fue suficiente para atraer inversiones y, además, el esquema monetario cambiario en dos años no fue suficiente para hacer un esquema robusto frente a vaivenes internacionales", explicó en el mismo reportaje.