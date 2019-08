Además, calificó como correcto el accionar del Banco Central frente a la disparada del precio del dólar durante los últimos cuatro días. "Guido Sandleris hizo bien porque no solo cuidó las reservas sino que dejó que el mercado sobrereaccionara. Quien vendió a $52 se quería matar, al igual que el que ayer vendió a $60 hoy a $57 se quería matar. Se tiene que lograr que el mercado pierda contra el Banco Central, si no no parás más la corrida", dijo.