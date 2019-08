En cuanto a la relación con el organismo multilateral, una de las incógnitas que se abrirían en caso de un triunfo kirchnerista en octubre, no cree que estén en riesgo las metas fiscales y monetarias que se fijó el Gobierno. Al menos no en lo inmediato. El programa con el FMI podría seguir "sin modificaciones", incluso a pesar de los anuncios presidenciales de esta semana. La prioridad ahora, dijo en otro tramo de la charla, es "cuidar las reservas". Esto implica no dilapidarlas en sostener la cotización del peso cuando las presiones del mercado son tan fuertes. "Hay tanta presión sobre el dólar que si quisieran sostenerlo se les van todas las reservas", sostuvo.