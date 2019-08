Como se dijo, los bonos cortos se desplomaron totalmente, pero no sólo eso: hay dudas sobre si se hará o no la licitación de Letes programada para hoy. Son USD 950 millones, de los cuales USD 350 millones corresponden al sector privado. "No se va a pagar 25% para renovar una letra a tres meses", dicen en Hacienda. Hasta en ese refinanciación de corto plazo impactó la crisis del lunes después de las PASO.