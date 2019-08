"Hay un espacio que Cambiemos no ocupa. A ellos les da lo mismo ir para un lado que para el otro porque son una maquinaria electoral al servicio de una persona. Eso no conduce a cosas buenas, no va a transformar a la Argentina. Acá es exótico, pero en el mundo las ideas que representamos ocupan la mitad de la biblioteca, desde Chile hasta Australia. En Argentina somos los campeones en distribuir lo que no se genera y la gente se hartó. Ahora hay un lugar para expresar estos pensamientos, más allá del resultado. Hay un sustrato que va a seguir", aseguran. Por eso prometen continuar luego de este proceso eleccionario y capitalizar el pensamiento liberal.