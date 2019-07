Pero a la Argentina le sobró parte del optimismo del viernes para el lunes y acumuló buenas noticias el fin de semana. Por eso, el viernes fue una fiesta. El dólar siguió igual, perdió apenas 5 centavos, cuando se esperaba que se pudiera disparar después de las subas de los días anteriores. Por las dudas, el Banco Central subió las tasas de LELIQ 0,56 puntos a 59,59% anual y absorbió $ 24 mil millones. La cautela se vio en que esta es una de las subas diarias más elevadas de los últimos tiempos y en la fuerte absorción de fondos. Se quitaron de circulación $ 24 mil millones. Es que para que el dólar baje 5 centavos habían desplegado toda la artillería, desde comprar futuros hasta hacer vender dólares a la banca oficial. Así y todo, el efecto fue magro, pero es culpa de la política monetaria de no operar con un dólar en un valor más lógico cuando la inflación no está encaminada. Si la divisa en dos días rinde lo que un plazo fijo en un mes, no les extrañará que cada vez tengan que hacer más fuera para contener al dólar. Y este esfuerzo se puede repetir hoy, por eso absorbieron esa cantidad de pesos.