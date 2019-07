– La Nación le podría decir a las provincias "sí como me comprometí a no financiar más al Tesoro con el Banco Central, a futuro no les voy a financiar más si incurren en déficit presupuestario, y por tanto comiencen a planificar su solvencia fiscal. Y ahora me voy a ocupar de proponerle al Congreso una reforma previsional. ¿Cómo haría usted esa reforma?

– Primero, ese no es un tema de la campaña para las próximas elecciones, no está en la agenda.