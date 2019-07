– Yo no creo en las reformas integrales de un día para el otro, sino que me gusta más hablar de aproximaciones sucesivas. Es decir, esto no es que de un día al otro se soluciona o se hace sustentable y eso dura para siempre, sino que el sistema tiene que ir evolucionando, como todo, como todas las leyes tienen que ir cambiando, mejorando, vienen nuevos empleos, empleos que tienen que ver más con las nuevas tecnologías y el sistema jubilatorio se va a tener que ir acomodando a esas nuevas realidades.