– Creo que lo que ocurre en Francia es lo mismo que ocurre también aquí, en el Mercosur, que siempre hay alguien que va a salir a decir que no le gusta lo que se acordó. Obviamente, cuando se negocian y se tocan sectores de interés, hay algunos que quedan disconformes. Eso, por otro lado, es una señal de que hemos negociado cosas buenas. Francia es sensible a los temas agrícolas, pero esto tiene que ser en principio ratificado por el Parlamento europeo, que son 750 euro diputados y Francia es uno de los 28 países. Además, la representación no por país, sino por afinidad política. Y de nuestro lado estarán nuestros parlamentos que tendrán que aprobar y ratificar este acuerdo con quienes nosotros venimos conversando y haciendo presentaciones durante estos últimos tres años y medio. No tenemos nada que esconder, creemos que es una excelente noticia y estamos publicando, ya publicamos un primer resumen del acuerdo, vamos a publicar algo adicional en los próximos días y en dos o tres semanas, a más tardar, vamos a publicar todos los textos.