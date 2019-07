En el mundo de la economía Connally también dejó su huella. No lo hizo por haber escrito un paper imprescindible sino por protagonizar una etapa clave de la historia económica reciente (no televisada, obviamente) y lanzar una de las frases más memorables de la que se tenga recuerdo. Sin demasiados antecedentes en la materia, el ex presidente norteamericano Richard Nixon lo convocó para el cargo de secretario del Tesoro (ministro de Economía del país, en la jerga latinoamericana), función que desempeñó entre principios de 1971 y mediados de 1972. A los pocos meses de estar en ejercicio, el 15 de agosto de 1971, desde el lugar de privilegio que otra vez le concedió la historia, Connally formalizó el abandono definitivo del sistema monetario creado en la conferencia de las Naciones Unidas celebrada en 1944 en Bretton Woods, New Hampshire. Ese domingo por la noche, en un mensaje difundido desde la oficina oval de la Casa Blanca, Nixon señaló: "Acabo de ordenar al Secretario del Tesoro Connally que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro". Desde ese momento, no sólo la economía de los Estados Unidos desmanteló definitivamente su esquema de tipo de cambio fijo (y patrón oro) y "saltó al vacío" al adoptar un incierto esquema de flotación, sino que inauguró la etapa más profunda del proceso de globalización financiera donde "la escala y los flujos financieros en el nuevo orden financiero internacional destruyeron las fronteras existentes entre los mercados de capital nacionales y el mercado financiero internacional" (Eatwell / Taylor, 2005). Sin demasiada conciencia por el devenir global y más atento a la estabilidad macroeconómica de su país, Connally coronó esos sucesos con una frase desafiante que nunca debería olvidarse: "El dólar es nuestra moneda pero el problema es de ustedes" (Eichengreen, 2000).