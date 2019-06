Adrián Suar habló de su infancia y explicó por qué decidió homenajear a su abuela Polka, llamando así a su productora

Fue durante la entrevista exclusiva que mantuvo con GENTE a horas de la gran celebración por los 25 años de su compañía productora, una de las más importantes de Latinoamérica. El director de programación de eltrece recordó a su abuela materna :"Ella ofició como de médium para que use su nombre. Me acompañó…¡Y cómo me acompañó!".