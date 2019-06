Lo que no se puede descartar es que no haya ruidos, según los resultados de las PASO; y luego en la Primera Vuelta, en octubre. Para eso está la posibilidad de intervenir por parte del Banco Central, incluso sin tocar el techo de la banda que se mantiene. Pero la realidad es que, como en C & T Asesores Económicos lo venimos diciendo desde hace tiempo: para que las expectativas mejoren la condición necesaria, pero no suficiente, es que la cotización del dólar esté relativamente estable, no fijo, sino que deje de tener movimientos bruscos. Eso podría lograrse, porque además de poder intervenir el Gobierno dejó decidió postergar los aumentos tarifarios que estaban previstos para los próximos meses. Y además anunció medidas para que no aumenten algunos precios, y con tipo de cambio calmo eso debería redundar en menor inflación.