Sobre como reaccionaron los mercados y el dólar a los anuncios electorales del gobierno, el economista dijo, "lo más importante no es el precio del dólar, sino el precio de los bienes y en particular el valor de los alimentos, donde esperamos que la tendencia de la inflación sea a la baja, porque el dólar es el termómetro de los precios que no están ordenados y muchas veces entra en un círculo vicioso con esos precios. Así que aguardamos que las cosas estén más estables, y que el gobierno empiece a hablar más del futuro y sobre cuáles son las ideas para un segundo mandato, porque eso es lo que va a generar confianza".