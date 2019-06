"La Argentina no tiene un problema cultural; lo que está en declive es un sistema impositivo que promueve un comportamiento enfermo en la sociedad. No hay que apelar a la presión, no hay que apelar a la bondad, no hay que apelar al miedo; lo que hay que hacer es cambiar el sistema que promueve el mal comportamiento y se hace una simplificación y una distribución de la carga de recaudación que hace responsable a los agentes políticos del mal gasto y de la corrupción", concluyó el empresario.