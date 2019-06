– ¿Usted cree que ese acuerdo se puede lograr en medio de un proceso electoral, o sólo a partir del 10 de diciembre? En ese caso, ¿cuestionar duramente la gestión del Gobierno y hablar de fracasos, sin reconocer logros, no cree que derivará en un deterioro mayor de las expectativas y la economía que heredará el próximo presidente, con la consecuente pérdidas de grados de libertad para hacer lo que propone?

– Al contrario, creo que ese riesgo lo estaba asumiendo el propio Gobierno cuando le venía dando la señal al mercado financiero de que si asumía un gobierno de la ex presidenta íbamos a un default voluntario; que iban a expropiar recursos, y otros temores, que explicaban la suba del riesgo país a más de 900 puntos. La jugada que hace Cristina Fernández de Kirchner, con una visión más dialoguista, de mayor apertura, y nueva fórmula, no tuvo reacción tuvo en el mercado financiero, la calma fue absoluta. Por eso me parece que el mercado financiero no está viendo con preocupación estos discursos que se plantean desde la oposición; por el contrario, los está viendo como una posibilidad de poder salir de esta situación de estanflación.