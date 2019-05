"Nuestro objetivo es incluir al sistema financiero a aquellas personas que no están bancarizadas o no tienen un historial crediticio, en su mayoría mujeres y gente de bajos recursos", explica Diego Varela, CEO de Findo. Quien tiene a su cargo el manejo de Latus View es Gonzalo Lissarrague, ex CEO global de Thompson Reuters, y ahora socio de Sturzenegger, quienes representan a capitales internacionales.