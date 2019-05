"Es el comienzo de una etapa nueva. Argentina está ahora en la vidriera de los fondos que quieren invertir en emergentes. Queda en los radares de muchos que, aunque querían no podían invertir en economías de frontera por sus estatutos", explicó Gustavo Neffa, de Reserach for Traders. "Esto no es estático, va a haber un ida y vuelta. También es cierto que son pocas las empresas locales que entraron al índice y que el peso local es bajo".