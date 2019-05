Paradoja. Mientras el mundo está en crisis, el dólar en la Argentina pasa por su momento más prolongado de estabilidad. No hay volatilidad y es un logro. Algunos dicen que es porque Mauricio Macri está mejorando en las encuestas, otros porque el peronismo no va unido. Alternativa Federal anunció su interna. Cambiemos se veía derrotado si no ocurría esta situación.