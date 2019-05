– ¿Rendimientos del 15% a 18% anual en dólares, y frente a un escenario en que el electorado se perfila va a quedar dividido en 3, no invita a tomar riesgo con parte del capital?

– Lo que sucede es que no todos los inversores tienen el estómago para aguantarse este nivel de incertidumbre; o no están dispuestos a tomarse los ansiolíticos que necesitarían para poder dormir. Hoy un inversor que compró acciones de la Argentina hace un año o más, no está dispuesto a venderla a los valores actuales. Y si no tiene, tal vez compre un poquitito. Lo mismo ocurre con un bono de la deuda pública, un AO20 o AY24, después de lo que cayó el precio, nadie quiere vender, pero se puede ver una oportunidad de compra mínima. Eso explica los volúmenes tan bajos del mercado.