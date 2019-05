Sobre el clima político y la incertidumbre en torno a los candidatos presidenciales, pese al ruido que genera en las compañías norteamericanas la posible vuelta del kirchnerismo, las empresas suelen adaptarse a los diferentes momentos políticos y gobiernos porque sus apuestas son de más largo plazo. "El problema no lo tienen nuestras empresas, que tienen espaldas suficientes y se adaptan. Yo no he visto en los años que tengo este cargo una retirada de empresas de la Argentina", planteó Díaz, en tanto que Landi coincidió en que "las empresas seguirán estando en la Argentina pese a los gobiernos" y que "lo que hay que generar es "consensos sobre cómo se genera el crecimiento que se perciba en el consumidor final".