– 34,5 por ciento de las personas, es decir 9,6 millones, no tienen conexión con la red cloacal

– 34,7 por ciento, 8,7 millones de personas, no tienen gas por red

– 11,9 por ciento, 3,3 millones de personas carece de agua corriente

– 23,7 por ciento vive en hogares con calidad de materiales total o parcialmente insuficiente

– 13,4 por ciento, 3,7 millones, vive en zonas inundables

– 2,8 millones son ocupantes irregulares de sus hogares (ni dueños, ni inquilinos)

– 124.000 chicos de 4 a 14 años no asiste a la escuela, sobre un total de 4,5 millones

– 107.000 adolescentes de 15 a 17 años tampoco, sobre un total de 1,3 millones