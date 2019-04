– ¿Ve que el empresariado prefiere tener precios actualizados, aunque en las actualidad eso lo leve a vender la mitad, como ocurre en la franja de los bienes durables, como automotores, motos, y entonces rápidamente implementa ofertas, financiación a tasa cero y la pide al Gobierno subsidios, tipo de cambio previsible, para poder sostener el empleo? ¿Están en contra del proceso de completar el ajuste macroeconómico que describe?

– Empecemos por esta última pregunta. El tema de la actitud del empresariado frente al ajuste macroeconómico de la Argentina es todo un tema, por la heterogeneidad inter e intra sectorial. Pero si yo veo que el Gobierno no ha entendido la raíz estanflacionaria del problema que tiene la economía argentina, me parece que los empresarios tampoco, más allá de que varios si lo entienden y miran hacia la necesidad de cerrar la brecha fiscal, disminuir el gasto y la carga tributaria. Lo que no me explico es porque no se puede armar –más allá de cosas esporádicas y fragmentadas- una respuesta del sector empresario que entienda que tenemos que tener una salida exportadora para poder validar el nivel de actividad de esta economía, de otro modo no salimos. Y que esto venga acompañado por compensaciones en la forma de un gasto social más eficiente.