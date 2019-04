No obstante, más allá de lo que surge de las encuestas, y aún cuando todo parece indicar que el improvisado y mezquino paquete económico no va incrementar las chances de reelección, de ninguna manera esa alternativa está descartada. Es que el voto es una misteriosa decisión que puede obedecer a múltiples factores, entre los cuáles el económico es fundamental pero no necesariamente decisivo.