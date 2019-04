Por supuesto, hablar de una baja lineal del dólar no es algo demencial, salvo que el martes cunda el desaliento cuando se conozca la inflación de marzo que algunos la estiman por encima de 4% y que se publica después del cierre mercado. Habrá que ver que dicen los inversores y ahorristas al día siguiente. La plaza no solo es sensible a las noticias, sino que mueve un acotado volumen de divisas. El viernes en plena euforia de liquidación de los exportadores se negociaron USD 630 millones. Hoy el volumen normal es inferior a 600 millones. En 2017 se negociaban habitualmente más de USD 700 millones por rueda.