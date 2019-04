Muy rápido salió a cruzarlo Juan Carlos Schmid, cabeza de la CATT, por Radio 10: "Lo que vamos a hacer es no prestar servicios, que no es un paro. Es una protesta por un reclamo. Si había un paro el 30 y una no prestación de servicios al día siguiente era algo de gran magnitud. Todos estamos en contra de este plan económico. No busquemos los rivales dónde no están".