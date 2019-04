"Hay una situación que no es económica, sino política. El mercado está mirando el candidato y las elecciones. Y que con este plan económico no habrá recuperación en un año electoral, y suben las acciones de los candidatos que al mercado no le gustan. Y se pone nervioso", dijo Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment. "Se emitieron muchos bonos durante el gobierno de Macri. Hay mucha gente con bonos comprados. La caída fue tan abrupta que los fondos no han podido salir, y se cubren shorteando bonos o comprando CDS, que hace que sean cada vez más caros. Es una dinámica que sólo la política la puede dar vuelta", agregó.