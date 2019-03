– ¿Si pudiera volver el tiempo atrás, a comienzos de 2016, hubiera optado por la política de endeudamiento que eligió el Gobierno para no cargar sobre la emisión monetaria el financiamiento del abultado déficit fiscal y correr el riesgo de caer en hiperinflación, o hubiese hecho lo contrario para que se reacomoden los desajustados precios relativos de tipo de cambio, tarifas y otros?

– Sé que Dios nos da muchas cosas, pero no la oportunidad de volver el tiempo atrás, y poder volver a hacer todo de nuevo y decidir cómo lo haría. Y aún teniendo esa posibilidad, no sería lo mismo porque contaría con toda la información que no tenía antes. Creo que definitivamente no hubiera adoptado las metas de inflación. Desde el principio fue un error, no por el nivel de la meta, sino el sistema, porque no está preparada la economía argentina para eso.