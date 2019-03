El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, aseguró que la estrategia del oficialismo de confrontar con la ex mandataria Cristina Fernández sobre la base de las ventajas que le daría en términos electorales "afecta enormemente a la economía". Recalcó que ese impacto no estará claro hasta que no se oficialicen los candidatos, pero aseguró que "va a ser continuo el esquema de volatilidad del dólar porque se mete la política en el medio". Y agregó: "Muy probablemente siga siendo el lugar de protección frente a cualquier estornudo. Vamos a tener que convivir con eso".