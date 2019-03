En un banco privado, que sufrió una caída de 10% en la demanda de crédito en lo que va del año, coincidieron: "Las pymes tienen caída de ventas porque la gente perdió poder adquisitivo. Tienen presión impositiva. Tienen aumento de costos. No pueden exportar porque no acceden de un día para el otro a los mercados internacionales. Y no tienen poder de negociación con las multinacionales. No hay sector que esté contento".