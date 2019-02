Se espera que la mesa sectorial de Vaca Muerta se vuelva a reunir en pocas semanas, a comienzos de marzo. "Vaca Muerta está funcionando. No hay nada que justifique los despidos. Las empresas siguen inviritiendo. Vengo de hablar con las productoras y no me manifestaron que vayan a reducir las inversiones", explicó Pereyra a Infobae.