– Soy consciente que la contrapartida de esto, que nadie menciona, es que los subsidios no son un "pagadios", los financian los argentinos. Si eso no alcanza, y no hay financiamiento externo, se paga con el peor de los impuestos: emisión inflacionaria, papel pintado. Se optó por el camino que permite satisfacer, de la manera posible, los compromisos asumidos.