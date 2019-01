La Argentina se verá afectada sólo en la reducción del monto de operaciones, en particular en el mercado cambiario. No se esperan grandes cambios en el movimiento del dólar que, por cierto, está retrasado e incidirá en la liquidación de divisas de los exportadores que en un año electoral pueden esperar mejores precios. Mientras tanto venderán lo necesario como para no tener que acudir a la financiación bancaria. La operación de pinzas del Banco Central, trata de que apresuren sus liquidaciones presionando con la tasa.