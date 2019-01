De todas maneras, queda margen para la duda. Además de conocer cuál era el pensamiento de Macri años atrás, en medio del conflicto que hubo con los sindicatos en noviembre pasado el Presidente opinó: "no es justo que el 95% que no usa aviones tenga que pagar para que AA funcione". Nadie pudo averiguar por el momento qué subyace en esa afirmación. ¿Que no es justo mantenerla? ¿Que la condición para no privatizarla es eliminar el déficit o reducirlo drásticamente?