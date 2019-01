El derrumbe del crédito en la medición anual obedece sobre todo al frenazo del segundo semestre. En particular por la fuerte suba de la tasa de interés que definió el Banco Central para contener la suba del dólar, que en agosto superó los $ 40 y amenazó con espiralizarse. La consecuencia es que las tasas volaron, tanto para las empresas que precisan descontar cheques para hacerse de capital de trabajo como para las familias. En algún momento, financiarse vía tarjeta (es decir no pagar el total del resumen) costó por encima del 120%. Y hoy el costo financiero no baja mucho de esos niveles. Algo similar sucede con los créditos al consumo.