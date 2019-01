– En la profesión, entre los economistas, se advierte cierto consenso para avanzar en esa dirección, no tanto en la dirigencia política, en particular en un año electoral. En perspectiva, ¿cree que los políticos se van a dar cuenta de que si el mundo está cambiando, el flamante presidente de Brasil acaba de anunciar que impulsará una reforma laboral, la Argentina también tendrá hacer un cambio en su legislación del trabajo?

– Está bien su pregunta. Le decía 3 reformas, la laboral, pero también la previsional y la tributaria. Son 3 reformas claves que la Argentina necesita. Lo que usted está planteando es perfecto. Tenemos un país donde hay un candidato, que es el actual Presidente que tiene algo más de 30% de intención de voto; una ex presidente que por ahora si fuera candidata tiene otro 30%; y hay un tercio que oscila entre independientes, peronismo federal, etc. En ese marco si no se logra que haya un consenso importante para sacar estas reformas, va a ser muy difícil crecer, obtener inversiones. Y si eso no ocurre, veo un escenario complicado.