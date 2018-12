Gabriela Vázquez, jueza del fuero laboral: "En la Justicia hay menos mujeres en aquellos lugares donde hay más poder"

Hasta no hace mucho, en los edificios del Poder Judicial no había baños para mujeres. Esto solo ya es un buen símbolo para representar a un espacio de decisiones clave tradicionalmente reservado para los hombres y en donde a las mujeres les cuesta mucho acceder a los cargos. En esta entrevista, la jueza de la Cámara de Trabajo y ex presidenta del Consejo de la Magistratura hace un repaso de su experiencia en el mundo de los tribunales