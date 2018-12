– ¿Eso porque no quieren o no pueden porque no tendrán los recursos para volver al populismo extremo?

– Termino la idea: para mí si el FMI se pone en fundamentalista hará que gane Cristina Kirchner, paradójicamente. Pero si adopta una postura heterodoxa hará que gane Mauricio Macri. Y del lado de la oposición, con todos los actores con los que hablo veo mucho nivel de conciencia de que se llega a fin de 2019 con una economía a la que no le sobrará nada. Con un tipo de cambio en $45 a $50 a fin del próximo año estará con un nivel de deuda pública del 93 a 94 por ciento del PBI; los vencimientos de los próximos 4 o 5 años implican que se necesitará otro Luis Caputo (ex presidente del Banco Central y ex secretario de Finanzas); es decir se requerirán colocar unos USD 100.000 millones para refinanciar los vencimientos. Eso no va a pasar.