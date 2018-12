La explicación técnica alerta sobre la incertidumbre política, que se refleja en la diferencia de rendimiento de los bonos de corto plazo, hasta el fin del mandato de Mauricio Macri, y vigencia del acuerdo con el FMI, que es más baja que los largos. Eso indica la duda sobre si va a haber disponibilidad o no de divisas para pagar la deuda de los vencimientos posteriores.Por otro lado, están los que dicen "no es eso", es el riesgo político; la diferencia no es que no hay recursos para pagar la deuda sino que después del 2020 no sabemos quién viene. Y hay otros que creemos que, si bien todo lo anterior es cierto, la estabilidad macroeconómica no se logró.