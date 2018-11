Los ajustes económicos, a los que quedamos sometidos de tanto en tanto, no son ajustes efectuados con herramientas formales. No suelen efectuarse por disposición formal, sino por devaluaciones no planeadas, en muchas ocasiones potenciadas por grupos de presión –en un marco de institucionalidad (positiva) informal débil-, con sus consecuentes aumentos en las tasas de inflación. Así los salarios, aun cuando puedan aumentar nominalmente, se reducen en su capacidad adquisitiva y se redistribuyen los ingresos en contra de los que menos tienen.