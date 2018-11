Con todo, la expectativa es que en los próximos meses, los porcentajes de aumentos se vayan desacelerando. "En noviembre no tenés efectos como la suba del gas, transporte o comunicaciones y en salud no tenés el efecto de las prepagas. Peo alimentos y bebidas va a seguir subiendo aunque no tan considerablemente", explicó Damián Di Pace, titular de Focus Market.