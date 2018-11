Esto fue un aviso de que el Central va a licitar Letras del Tesoro en dólares y va a ofrecer una tasa más alta que la vez pasada: 7% anual por títulos que vencen en 196 días. Temen que los inversores no renueven los montos en un nivel tan elevado como en la anterior licitación donde el 90% renovó su tenencia de Letes. Si no lo hacen es porque prefieren hacerse de los dólares y no precisamente para carry-trade, sino para girarlos al exterior.