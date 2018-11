"El no traslado del total del aumento que sufrieron por la devaluación los autos 0 km y la poca rentabilidad que se logra para realizar operaciones, hacen que este mercado no profundice su caída. Hoy en día, la gente no invierte en autos, los cambia por necesidad y las ventas se hacen prácticamente de contado, porque la financiación con las tasas que se ofrecen son prohibitivas", agregó el directivo de la cámara.